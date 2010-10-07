Чем сегодня будут заниматься нардепы
09:59, 07 октября 2010Политика
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Кабмин, проекты Налогового кодекса и возвращение в госсобственность
Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть правительственный законопроект о Кабинете министров и два проекта Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня заседания парламента.
Также сегодня предполагается рассмотреть законопроект о возвращении в государственную собственность ООО «Херсонский машиностроительный завод».
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