Чем сегодня будут заниматься нардепы

Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть правительственный законопроект о Кабинете министров и два проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Также сегодня предполагается рассмотреть законопроект о возвращении в государственную собственность ООО «Херсонский машиностроительный завод».