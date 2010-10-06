БЮТ собирает деньги на аппетит и стабильную психику нардепа Бута

В сессионном зале Верховной Рады Украины установлена урна с надписью «БУТУ - 20 тысяч» для сбора средств народному депутату Украины Юрию БУТУ (внефракционный), который отсудил у журналистки Ольги СНИЦАРЧУК 20 тыс. грн. компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, в эту урну уже бросили деньги несколько депутатов из фракций БЮТ и НУ-НС, в частности, Андрей ШЕВЧЕНКО, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Евгений СУСЛОВ, Зоя ШИШКИНА.

Эта урна размещена у входа в сессионный зал неподалеку от рабочего места Ю.БУТА.

В интервью УНИАН вице-спикер парламента, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО отметил, что инициаторами установки этой урны была именно фракция БЮТ.

По его словам, таким образом депутаты «хотят собрать деньги на неустойчивое здоровье Ю.БУТА и предложить ему написать заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку из-за впечатлительности ему будет трудно переносить события в парламенте».

Н.ТОМЕНКО отметил, что этот случай является полной бессмыслицей, поскольку журналисты имеют право освещать события так, как они считают необходимым.

*** Ю.БУТ подал иск с журналистке “5-го канала” О.СНИЦАРЧУК из-за ее статьи для интернет-издания “Украинская правда”, в которой журналистка назвала его “отщепенцем”.

Народный депутат в своем исковом заявлении требовал 100 тыс. грн. компенсации за лечение, поскольку утверждал, что был в шоковом состоянии после статьи журналистки, и у него даже "пропал аппетит".

Суд принял решение взыскать с О.СНИЦАРЧУК 20 тыс. грн. компенсации.