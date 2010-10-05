Впечатлительный нардеп отсудил у журналиста 20 тысяч за утрату аппетита

Депутат Юрий Бут отсудил у журналистки 5 канала Ольги Сницарчук 20 тысяч гривен за то, что она назвала его в своем сюжете "отщепенцем".

Такое решение принял Апелляционный суд, оставив в силе постановление Подольского райсуда, написала в статье для "Украинской правды" сама Сницарчук.

При этом в своем исковом заявлении Бут требовал компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

"...Я был вынужден усиленно заботиться о состоянии своего здоровья, пытаясь выйти из шокового состояния и вернуться к нормальной жизни и работе. Я начал принимать медицинские препараты, стабилизируя нервную систему и психику...", - говорится в исковом заявлении Бута.

Депутат также подчеркивает, что после сюжета журналистки его "начали беспокоить бессонница, сильная головная боль, пропал аппетит, понизился жизненный тонус, появилось состояние депрессии".

В свою очередь Сницарчук отметила, что как журналист имеет право на оценочные суждения по закону об информации и согласно 10-й статье Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

Как известно, Бут является одним из первых депутатов, которые в 2008 году вышли из коалиции БЮТ, НУНС и Блока Литвина, что фактически ее разрушило.

Сейчас Бут является членом нынешнего большинства, а также председателем парламентского подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса комитета по вопросам судопроизводства Сергея Кивалова.