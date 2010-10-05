К Литвину переметнулся депутат-нунсовец
10:38, 05 октября 2010Политика
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Межфракционные переходы - в законе
Народный депутат Украины Станислав ДОВГИЙ вышел из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и вошел во фракцию Блока Литвина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
Как сообщалось, С.ДОВГИЙ был избран в парламент по списку НУ-НС (под №55). В связи с решением КС о возобновлении действия Конституции 1996 года народные депутаты Украины сейчас могут осуществлять межфракционные переходы. В соответствии с изменениями в Конституцию 2004 года такой депутат лишался бы депутатских полномочий.
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