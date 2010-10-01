Отмена политреформы: что именно изменится в Украине

После отмены конституционной реформы полномочия советов всех уровней сократились до четырех лет.

Это вытекает из сравнительного анализа текстов Конституции в редакциях от 1996 года и 2004 года.

Полномочия Верховной Рады Украины и народных депутатов сокращаются с пяти до четырех лет. С пяти до четырех лет сокращаются также полномочия сельских, поселковых, городских, районных, областных советов

Верховная Рада Украины отныне может лишь предоставлять согласие на назначение Президентом Украины премьер-министра.

Сужается перечень оснований, в соответствии с которыми народные депутаты могут быть лишены мандатов. Отныне остается четыре нормы: сложение полномочий депутата по его личному заявлению; вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении депутата; признание его судом недееспособным или без вести отсутствующим; прекращение его гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы Украины.

Отменены основания для досрочного лишения мандата: если депутаты, избранные от политических партий в парламент, не входят в состав фракции той партии или блока.

Кроме того, утратили действие положения относительно обязательной необходимости формирования коалиции депутатских фракций. Сокращен перечень оснований, по которым Президент может распустить парламент. Отныне Президент не может объявить о прекращении досрочно полномочий Верховной Рады, если на протяжении одного месяца в Верховной Раде Украины не будет сформирована коалиция депутатских фракций; или на протяжении 60 дней после отставки правительства не будет сформирован персональный состав Кабмина. Осталось лишь такое основание для роспуска парламента: если на протяжении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

С возобновлением Конституции 1996 года сужаются полномочия Верховной Рады Украины. В частности, отныне парламент не будет назначать правительство, депутаты лишены возможности назначать председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины и увольнять их с должностей; назначать на должность и увольнять по представлению Президента председателя Службы безопасности Украины.

За парламентом осталось предоставление согласия на назначение на должность Президентом Украины генерального прокурора Украины, в то же время вопрос увольнения будет решаться лишь Президентом.

В соответствии с Конституцией 1996 года, право законодательной инициативы, кроме Верховной Рады Украины, Президента Украины, народных депутатов Украины, Кабинета министров Украины, будет иметь также Национальный банк Украины.

С отменой изменений к Конституции от 2004 года председатель парламента лишается права подписывать и официально обнародовать закон, если Президент Украины не подписал закон, вето на который было преодолено.

Также спикер парламента, в случае досрочного прекращения полномочий Президента, уже не будет выполнять его обязанности, это право возвращается премьер-министру.

Кроме того, возвращается норма, что очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Президента Украины. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины, выборы главы государства проводятся в период девяноста дней со дня прекращения полномочий.

В соответствии с решением КС, расширяются полномочия Президента. Отныне он опять будет назначать при согласии Верховной Рады Украины премьер-министра, будет прекращать полномочия премьер-министра и будет принимать решение о его отставке. Также глава государства будет назначать по представлению премьера членов Кабинета министров Украины, руководителей других центральных органов исполнительной власти, а также руководителей местных государственных администраций и будет прекращать их полномочия в этих должностях.

В соответствии с Конституцией 1996 года, Президент отныне образует, реорганизовывает и ликвидирует по представлению премьер-министра министерства и другие центральные органы исполнительной власти, действуя в пределах средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти. Отменяет акты Кабинета министров и акты Совета министров Автономной Республики Крым.

Кабинет министров Украины остается высшим органом в системе органов исполнительной власти. В состав Кабинета министров будут входить премьер-министр, первый вице-премьер-министр, лишь три вице-премьер-министра и министры.

Кабмин отныне будет слагать полномочия перед новоизбранным Президентом Украины, а не новоизбранным парламентом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Конституционный Суд обнародовал решение об отмене политической реформы 2004 года.

В частности, КС признал не соответствующим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года, и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию (о политреформе), который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.