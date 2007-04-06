Савик Шустер уходит на ”Интер”

Сегодня газета "Коммерсантъ"информирует читателей о том, что автор и ведущий программы "Свобода слова" Савик Шустер переходит с канала ICTV на "Интер", где он, предположительно, будет руководить несколькими разноплановыми проектами, один из которых – общественно-политический.

По словам господина Шустера, предложение о переходе сделала генеральный продюсер "Интера" Анна Безлюдная. Сейчас между журналистом и руководством телеканала достигнуты договоренности об условиях его перехода, хотя контракт пока не подписан. Сам Савик Шустер так комментирует ситуацию: "Как говорят в футболе, рукопожатия важнее контрактов". Журналист уже поставил в известность о своем уходе владельца ICTV Виктора Пинчука, хотя "Свобода слова" будет выходить на ICTV до конца этого телесезона.

Эксперты единогласно утверждают, что переход Савика Шустера на "Интер" укрепит положение канала в борьбе за первое место в рейтинге телеканалов, а собственно телеведущему даст возможность работать на большую аудиторию.