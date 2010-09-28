Тимошенко пожалуется ПАСЕ на «испорченный праздник демократии»

Представители партии «Батьківщина» вынесут 5 октября на заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы обсуждение вопроса о возможности угрозы демократическим местным выборам в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания киевской областной организации «Батьківщини» заявила лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее политическая сила будет настаивать на обсуждении этих вопросов в связи с “рейдерским захватом ее областных партийных организаций”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в некоторых областях Украины происходит захват партийных организаций «Батьківщини», в частности, в Киевской, Львовской, Тернопольской, Луганской областях и некоторых других. То же, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, происходит и на уровне районных и городских парторганизаций.

«Нынешняя власть сделала все для того, чтобы испортить праздник демократии тем, кто хочет голосовать за нас», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, ни одна из властей в Украине не доходила до такой черты, чтобы “просто красть чужие партии”.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, лишь в Киевской области состоялся захват партийных ячеек и нелегитимная смена ние 12 руководителей городских и районных организаций «Батьківщини».

«Я не исключаю, что те, кто причастен к этому, будут составлять списки кандидатов в депутаты по поручению ЯНУКОВИЧА», - сказала она.

Лидер «Батьківщини» заметила, что в нормальной европейской стране за причастность к рейдерскому захвату партии-конкурента Президент должен был бы уйти с должности. «А действующему Президенту только хватило совести сказать, что это внутренние проблемы», - отметила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, не случайно рейдерсие захваты происходят в тех областях, где партия «Батьківщина» имеет наибольшую поддержку. «Ни ЛЕВОЧКИН, ни ЛАВРИНОВИЧ, ни МОГИЛЕВ, никто не позволил бы это себе делать, если бы не прямое прикрытие Президента», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что если и в дальнейшем будут продолжаться рейдерские захваты парторганизаций, то мировое сообщество «не имеет права признавать такие выборы».

Ю.ТИМОШЕНКО также заметила, что ее команда сделает все возможное, чтобы как можно быстрее подать и зарегистрировать списки кандидатов в депутаты на местных выборах от «Батьківщини».