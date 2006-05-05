БЮТ проиграл бой за Херсонскую область

Председателем Херсонского областного совета избран представитель Партии Регионов Владимир Демехин.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” кандидатуру В. Демехина проголосовали 54 депутата, за главу фермерского крестьянского предприятия, заместителя председателя Херсонской областной Ассоциации фермеров Сергея Рыбалко, выдвиженца фракции БЮТ - 23 депутата. Не поддержали ни одной кандидатуры - 6 депутатов.

Справка УНИАН. Владимир Демехин родился 6 июля 1955 года в г. Вильнюс (Латвия). В 1976 году закончил Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО по специальности инженер радиоэлектронных средств. Был избран народным депутатом Украины в Верховную Раду 4-го созыва по избирательному округу №184. На время выборов был заместителем председателя правления ЗАО "Торговый дом "Укртатнефть-Юг". Член фракции "Единая Украина" (05.-06.2002), уполномоченный представитель группы "Народовластие" (06.2002-05.04), уполномоченный представитель группы "Демократические инициативы Народовластие" (05.-09.2004), уполномоченный представитель фракции партии "Единая Украина" (09.2004-04.05). С апреля по сентября 2005 года - внефракционный, с сентября по октябрь 2005 года уполномоченный представитель фракции НДП и партии "Трудовая Украина", с октября по ноябрь 2005 года член депутатской группы "Доверие народа". С ноября 2005 член фракции Партии регионов. За время пребывания в парламенте занимал должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

В. Демехин баллотировался на выборах 2006 года в Верховную Раду Украины по списку Партии регионов №121.