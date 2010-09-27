Янукович утвердил Положение о контроле за армией

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ «О Положении об осуществлении контроля Президента Украины за деятельностью Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований».

Как сообщает официальный сайт главы государства, данным указом утверждено упомянутое Положение, а также признан утратившим действие указ Президента Украины от 30 января 2007 года №49 «О вопросе обеспечения осуществления контроля Президента Украины за деятельностью воинских формирований».

Положение предусматривает, что целью контроля является определение способности объекта контроля, его структурных подразделений выполнять задачи по назначению и соответствия их деятельности Конституции Украины, законам Украины, актам Президента и Кабинета Министров, решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным в действие указами Президента.

Объектами контроля являются: Министерство обороны Украины, его структурные подразделения и подчиненные учреждения; Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, его структурные подразделения и подчиненные ему органы военного управления, войска (силы) и учреждения; командование и штабы видов ВСУ и подчиненные им войска (силы) и учреждения; командование и штабы военных оперативных командований (территориальных управлений) и подчиненные им войска, военные комиссариаты и учреждения; Главное управление разведки Министерства обороны Украины; Главное управление внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и подчиненные ему соединения, части и учреждения; Администрация Государственной пограничной службы Украины и подчиненные территориальные органы, Морская охрана и органы охраны государственной границы, разведывательный орган и органы обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины; Администрация Государственной специальной службы транспорта Министерства транспорта и связи Украины и подчиненные ей объединенные отряды, отдельные отряды, отряды, подразделения охраны, органы обеспечения, учебный центр, заведения, предприятия и учреждения.

В соответствии с указом, осуществление контроля организуется Инспекцией по вопросам контроля за деятельностью воинских формирований Главного управления по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов Администрации Президента Украины.

Инспекция изучает, в частности, состояние боевой и мобилизационной готовности ВСУ, внутренних войск МВД Украины, Государственной пограничной службы Украины к выполнению задач по назначению; состояние готовности Государственной специальной службы транспорта к выполнению задач в особый период, а также к решению других задач в сфере обороны, связанных с использованием объектов национальной транспортной системы Украины; состояние вооружения и военной техники и деятельность воинских формирований по утилизации излишнего военного имущества и боеприпасов; состояние реализации военной кадровой политики в Вооруженных Силах Украины, других воинских формированиях, обеспечение развития военного образования и науки.

В соответствии с указом, состав инспекционных комиссий (инспекторских групп), программа и план проведения инспекции (проверки) утверждаются распоряжениями главы Администрации Президента в соответствии с утвержденными Президентом Украины планами контроля за деятельностью ВСУ и других воинских формирований.