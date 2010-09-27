Украинцы обжаловали в шведском суде решение по делу РосУкрЭнерго

Сегодня возле Посольства Швеции в Киеве состоялся пикет в поддержку иска в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме о признании недействительным решения Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, пикет организован инициативной группой граждан.

Как сообщила лидер инициативной группы Ольга ВЕРЕМЕЕНКО, под иском стоит около 100 тысяч подписей, собранных активистами в разных уголках Украины.

Письма с подписями, которые сегодня привезли пикетчики к посольству, получил непосредственно сам посол Швеции.

Участники акции заявили, что требуют отмены решения Стокгольмского арбитражного суда, поскольку оно является необъективным, несправедливым и принималось без учета всех обстоятельств, которые могут повлиять на изменение судебного вердикта.

Манифестанты также выразили возмущение тем, что украинская власть вместо отстаивания позиций государства согласилась с доводами компании “РосУкрЭнерго” относительно возвращения ей 11 млрд. кубометров газа. По их словам, известно о тесных связях представителей нынешней власти с “РосУкрЭнерго”, в частности, владелец РУЭ Дмитрий ФИРТАШ во время избирательной кампании поддерживал Виктора ЯНУКОВИЧА. Эти люди намерены положить 5,4 миллиарда долларов - стоимость газа, который необходимо компенсировать “РосУкрЭнерго”, вместе со штрафными санкциями - в свои карманы, заявили пикетчики.

“Мы как граждане Украины в конечном итоге взяли на себя весь груз финансовой ответственности за выполнение судебного решения, следовательно являемся заинтересованной стороной в этом процессе”, - подчеркнула О.ВЕРЕМЕЕНКО.

По ее словам, непосредственно в иске требования граждан Украины обосновываются следующими причинами:

Заключение суда о правомерности оформления 11 миллиардов кубометров газа в интересах “Натогаза Украины” в значительной мере зависит от учета роли в сложившейся ситуации российской компании “Газпром”. Так, “Газпрому” было известно о намерении “Нафтогаза Украины” приобрести 11 миллиардов кубометров газа, которые являются предметом иска “РосУкрЭнерго”.

“Газпром” является одним из владельцев “РосУкрЭнерго”, а в своих коммерческих вопросах газовый посредник зависим от российского монополиста. “По сути, в технических соглашениях с “Нафтогазом” “Газпром” и “РосУкрЭнерго” - одно целое», - сказано в иске.

Из устава “РосУкрЭнерго” следует, что компания имеет право подать судебный иск только с согласия всех своих владельцев.

“В результате “Газпром” действовал со злым умыслом относительно интересов “Нафтогаза”, а иными словами - интересов граждан Украины, поскольку он инициировал упомянутую трансакцию только для того, чтобы в дальнейшем дать согласие на начало судебного процесса”, - процитировала О.ВЕРЕМЕЕНКО истцов. Такие действия со стороны руководства “Газпрома” должны быть предметом свидетельств перед Трибуналом, считают они.

В иске также отмечается, что груз выполнения судебного решения ложится не на плечи “Нафтогаза”, а на украинских граждан. Украинское правительство признало, что “Нафтогаз” закончит этот год с убытком 10 миллиардов гривень. Для покрытия этой “дыры” правительством санкционировано повышение тарифов на газ для населения на 50%. Единственным возможным выходом исполнения Арбитражного решения для “Нафтогаза”, подчеркивается в иске, является очередное повышение тарифов, что поставит украинцев за черту бедности, и нарушит их право на достаточный уровень жизни, закрепленное в ст. 48 Конституции Украины”.

Авторы иска также напоминают “о радикальном отказе “Нафтогаза Украины” от своей начальной позиции, которая была представлена во время трех первых заседаний”. Это изменение произошло после прихода к власти В.ЯНУКОВИЧА и его команды.

Показательными, отметили истцы, являются сообщения в международной прессе, со ссылкой на неназванного члена Трибунала, который заявил, что за все долгие годы его работы он не помнит такого дела, в котором бы одна из сторон делала бы все для того, чтобы его проиграть.

“Следовательно, достопочтенные арбитры должностными лицами Украины были введены в заблуждение, были предоставлены неправдивые сведения и было замолчано о фактических обстоятельствах заключения соглашения, что имело решающее значение для принятия объективного решения по данному делу”, - сказано в иске.

Руководствуясь статьями 33 и 34 Шведского Закона (SFS 1999:116) “Об арбитраже”, граждане Украины просят Апелляционный суд округа Свеа признать недействительным решение Арбитражного суда при Стокгольмской торговой палате от 8 июня 2010 года, сообщила О.ВЕРЕМЕЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

13 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”.