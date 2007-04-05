Партия регионов созывает политсовет на закрытый киносеанс

Партия регионов в 16.00 намерена провести заседание политсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, заседание политсовета состоится в закрытом режиме в кинотеатре «Зоряный» в Киеве.

Депутат также отметил, что на политсовете будут обсуждаться результаты сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров Украины до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов, а также обязал все органы государственной власти обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов.