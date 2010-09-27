7–14 октября в Киеве, 18–24 октября - во Львове, будет проходить выставка графики из коллекции Британского Совета “ВИДЕТЬ В ЦВЕТЕ” (Seeing in Colour). Организаторы мероприятия - Британский Совет в Украине, Галерея «Боттега» и Центр городской истории г. Львов.

Выставка графики будет презентовать произведения 23 современных британских художников, включительно с Дэмиэном Херстом, Эдуардо Паолоцци и Патриком Колфилдом.

Журналисты приглашаются на пресс-показ выставки в галерее «Боттега» 7 октября в 17:00. Аккредитация обязательна – до 5 октября в 2010 г. по адресу volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua.

Произведения не только вынудят Вас думать лимонно или кокетливо оранжево, но и помогут исследовать историю цвета в искусстве и повседневной жизни. Вы увидите, как художники испокон веков добывали цвета из земли, камней, крови, цветков и растений, коры деревьев и металлов. Вы узнаете, как человечество взаимодействует с цветами и описывает себя через них, как цвет может означать не только пигмент для краски, но и отображать культурные и мировоззренческие особенности.

Кроме разноцветной экспозиции будет время и для яркой беседы с Эми Петтифер, британской художницей, которая получила степень магистра в одной из самых известных художественных школ Лондона, – колледже Голдсмит – и работала со многими знаменитыми молодыми именами британской столицы.

Более 60 лет Британский Совет собирает художественные произведения для того, чтобы экспонировать за рубежом достижения британских художников и дизайнеров. Коллекция началась в 1950-х годах с небольшого сборника графики, а на сегодняшний выросла до более чем 8000 произведений, которые включают все виды медиа и все аспекты британского искусства и дизайна ХХ и ХХІ веков. У Коллекции нет постоянного экспозиционного помещения, потому ее часто называют «Музеем без стен».

Выставка будет открыта для посетителей в Киеве в галерее «Боттега» (ул. Михайловская, 22б) 7–14 октября 2010 г., после чего переедет в Центру городской истории (г. Львов, ул. Богомольца, 6), где работы будут выставляться 18–24 октября. Встречи из Эми Петтифайер состоятся 14 октября в 18:30 в галерее «Боттега» (Киев) и 17 октября в 16:00 в Центре городской истории (Львов). Предварительная регистрация обязательна – по адресу arts@britishcouncil.org.ua.

Контактная информация: Британский Совет Киев, ул. Сковороды 4/12 044 490 5600 www.britishcouncil.org.ua

Галерея Боттега Киев, ул. Михайловская 22Б 044 279 53 53 www.bottega-gallery.com