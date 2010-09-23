Одобряют ли украинцы деятельность Януковича (опрос)

Количество граждан, которые одобряют деятельность Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины, уменьшилось почти на 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного “Українським демократичним колом” по заказу Института политики.

Согласно опросу, деятельность В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины одобряют 43% взрослого населения, и столько же (43,6%) не одобряют. Не смогли определиться 13,4% респондентов.

В сентябре, по сравнению с маем 2010 года, количество тех, кто одобряет деятельность В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины, уменьшилось на 18,3% (с 61,3% до 43%), а количество тех, кто не одобряет его деятельность, возросло на 15,8% (с 27,8% до 43,6%).

Деятельность Николая АЗАРОВА в должности премьер-министра Украины одобряют 38,6% опрошенных, а половина граждан (49,3%) не одобряет его деятельность. Не смогли определиться 12,1% граждан.

В сентябре, по сравнению с маем 2010 года, доля тех, кто одобряет деятельность Н.АЗАРОВА в должности премьер-министра, уменьшилась на 15,3% (с 53,9% до 38,6%), а доля тех, кто не одобряет его деятельность – возросла на 14,1% (с 29,8% до 49,3%).

В целом деятельность правительства Украины одобряет треть граждан (33,4%), а не одобряют больше половины – 53,7%. Не смогли определиться 12,9% респондентов.

В сентябре, по сравнению с маем 2010 года, количество тех, кто одобряет деятельность правительства Украины, уменьшилось на 18,9% (с 52,3% до 33,4%), а количество тех, кто не одобряет его деятельность – возросло на 21,4% (с 32,3% до 53,7%).

Как свидетельствуют результаты опроса, по мнению большинства избирателей (56,9%), Президент В.ЯНУКОВИЧ и Партия регионов не выполняют свои предвыборные обещания. Противоположного мнения придерживаются 29,5% опрошенных, а 13,6% не смогли определиться.

Опрос был проведен 9 – 15 сентября 2010 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.