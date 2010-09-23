Лукаш признала ошибку Партии регионов

Первый заместитель главы Администрации Президента, представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ считает, что народные депутаты от Партии регионов сделали ошибку и неконституционный шаг, проголосовав за закон о внесении изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

«Я признаю ошибку, и время ее исправлять», - сказала Е.ЛУКАШ.

По ее словам, на момент принятия закона № 2222 в стране происходил самый острый политический кризис, и каждый, кто голосовал за этот закон, знал, что он принимается по антиконституционной процедуре, и это результат политических договоренностей.

«Ошибки делаются для того, чтобы их исправлять. И сейчас пришло время исправлять ошибки», - отметила она.

В то же время Е.ЛУКАШ не ответила на вопросы, какие правовые последствия могут быть в стране, если Конституционный Суд признает закон № 2222 неконституционным.

«Сегодня давать ответ относительно последствий – это фактически прогнозировать решение суда», - сказала Е.ЛУКАШ, отметив, что не хочет таким образом жать на суд.

По словам представителя Президента, сегодня в Украине есть действенные глава государства, парламент и правительство. По ее мнению, вопрос относительно последствий решения КС – это вопрос «следующей конституционной парламентской процедуры».

«Беспорядка в стране не будет. На сегодняшний день исправляется конституционная ошибка», - сказала Е.ЛУКАШ.

Она отметила, что после решения КС в стране будет происходить серьезный политический процесс. «Каким он будет, мы увидим лишь тогда, когда получим решение Конституционного Суда», - отметила Е.ЛУКАШ.