ГПУ вызывает на допрос экс-главу аппарата Кабмина Тимошенко

Сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру вызван Михаил ЛИВИНСКИЙ - руководитель службы лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает официальный сайт БЮТ.

При этом, говорится в сообщении, в повестке не указано, в каком качестве и с какой целью вызывают руководителя службы Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам М.ЛИВИНСКОГО, он непременно явится к следователю.

«Причина интереса Генеральной прокуратуры к моей особе может быть только одна – это еще один шаг власти ЯНУКОВИЧА на пути политических репрессий и запугивания по отношению к людям, которые непосредственно работают с Ю.ТИМОШЕНКО. Это, по моему мнению, и попытка также продолжить психологический прессинг лидера нашей партии», - сказал М.ЛИВИНСКИЙ.