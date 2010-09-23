Концентрация власти в руках Януковича ударит по олигархам и Партии регионов

Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что в случае отмены Конституционным Судом политреформы 2004 года Президент Виктор ЯНУКОВИЧ получит «монархические» полномочия, что лишь обострит ситуацию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народная самооборона”, депутат отметил, что после вчерашней присяги четырех новых судей Конституционного Суда этот суд стал полностью подконтрольным новой власти и лично В.ЯНУКОВИЧУ. «Поэтому с огромной вероятностью можно прогнозировать, что конституционные изменения, которые были приняты в 2004 году, будут отменены для того, чтобы ЯНУКОВИЧ получил фактически монархические полномочия, полномочия даже большие, чем были у КУЧМЫ, учитывая то, что КУЧМА не имел столь однородного контролируемого парламента и такой однородной контролируемой системы власти, которую имеет ЯНУКОВИЧ», - прогнозирует он.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, в ближайший четверг слушания об отмене политреформы в Конституционном Суде только начнутся и Партия регионов будет «тянуть» с окончательным решением до завершения избирательной кампании. «Сначала закончатся выборы в местные органы власти, и только после того они объявят об отмене политреформы и таким образом сконцентрируют всю полноту власти в руках одного человека», - считает он.

Он добавил, что такая концентрация власти в руках В.ЯНУКОВИЧА, “который не имеет ни надлежащего интеллекта, ни надлежащего объема знаний, ни надлежащего представления, что делать со страной, в первую очередь ударит по тем олигархам, которые его привели к власти, и деятелям Партии регионов”. «Но это уже их личная проблема», - отметил депутат.

«Для государства это будет означать серьезный вызов и серьезную борьбу с такой концентрацией власти в руках человека, которого поддержала всего треть населения Украины. Это обострит ситуацию в стране и может в той или иной форме привести к повторению того, что было в 2004 году, поскольку ЯНУКОВИЧ ничего другого не придумает, получив такую монопольную власть, как укрепление своих собственных позиций, введение «полицейщины» в Украине, и фактически будет делать то, что ПУТИН раньше, а МЕДВЕДЕВ сейчас делает в России», - резюмировал Т.СТЕЦЬКИВ.