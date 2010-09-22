Регионал обещает: проблем с дорогами в Симферополе и Крыму не будет

Уже в ближайшем будущем проблемы с дорогами в Симферополе и Крыму будут устранены. Об этом в интервью «Комсомольской правде в Украине» заявил председатель постоянной комиссии ВС Крыма по промышленности, транспорту, связи, строительству и ТЭК Виктор Агеев.

«Сто двадцать миллионов гривен правительство Василия Джарты выделило на ремонт автомобильных дорог в Симферополе, - подчеркнул крымский политик. – И это лишь первый этап обширной программы реконструкции нашей столицы».

«Следующий этап программы, разработанной крымским правительством и поддержанной Президентом Виктором Януковичем, – ремонт дорожного покрытия внутри жилых массивов и районах частной застройки Симферополя», - сказал Агеев.

При этом депутат Верховного Совета АРК от Партии регионов отметил, что такого качества ремонта автодорог в Симферополе и Крыму не было на протяжении многих лет.

По информации Агеева, автодорожные службы не просто ремонтируют старое покрытие главных транспортных магистралей города, а полностью заменяют дорожное полотно, как того требуют самые современные технологии.

Напомним, из стабилизационного фонда госбюджета выделено 500 млн. грн. на развитие АРК, 137 млн. грн. - предназначены на ремонт дорог автономии. В Симферополе, согласно решению правительства Крыма, будет произведено ремонтных работ дорог на сумму 120 млн. грн.