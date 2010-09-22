В БЮТ считают, что Тимошенко с угрозами звонили люди Хорошковского

Один из лидеров БЮТ Сергей СОБОЛЕВ считает, что Служба безопасности Украины является организатором телефонных угроз в адрес Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сообщил в комментарии газете «Коммерсант».

"Предоставить информацию просят те, кто организовывал угрозы! СБУ и без ее показаний может обратиться, согласно закону «Об информации», к оператору, и он с точностью до двух метров определит, с какого телефона звонили, собственника и номер аппарата", - сказал С.СОБОЛЕВ, комментируя отказ Ю.ТИМОШЕНКО сотрудничать с СБУ в расследовании источника угроз в ее адрес.

Как сообщалось, вчера в СБУ заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась предоставлять информацию относительно угроз, поступавших в ее адрес по телефону. "Это значительно усложняет осуществление предусмотренных законом сыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ведомства. - СБУ еще раз обращается к госпоже Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой дать необходимые показания для установления факта угроз и, в случае его подтверждения, поиска анонима и привлечения его к ответственности".

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ей поступают угрозы по телефону. "Я получила телефонный звонок от неизвестного, который на русском языке подчеркнул, что никто не позволит мне безнаказанно унижать Виктора Федоровича за границей", - процитировала ее слова пресс-служба "Батькивщины".

На следующий день глава государства поручил Управлению госохраны и другим правоохранительным органам провести проверку данного факта и в случае необходимости усилить охрану Ю.ТИМОШЕНКО.