КС 23 сентября рассмотрит конституционность политреформы

Сегодня председатель Конституционного Суда Украины Анатолий ГОЛОВИН подписал распоряжение о проведении заседания КС по рассмотрению вопроса о конституционной реформе в четверг, 23 сентября.

Об этом сообщают источники еженедельника «Зеркало недели».

В частности, по данным газеты, на заседании Конституционного Суда23 сентября будет рассмотрен вопрос о соответствии Конституции закона № 2222-IV, которым в 2004 году были внесены изменения в Основной Закон.

Издание напоминает, что Конституционный Суд открыл производство по данному делу 17 сентября по представлению группы народных депутатов.

Судьей-докладчиком был назначен судья КС Сергей ВДОВИЧЕНКО.

По данным источника «ЗН», в Конституционном Суде готовятся зафиксировать факт нарушения статьи 159 Конституции и на основании статьи 152 Конституции признать закон № 2222, которым была введена в действие новая редакция Основного Закона, неконституционным.