Азаров объявил выговор двум заместителям министра
18:06, 21 сентября 2010Политика
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Кабинет Министров Украины своими распоряжениями объявил выговоры заместителям министра аграрной политики Игорю ЯКУБОВИЧУ и Евгению ЛАВРОВУ.
Тексты распоряжений № 1856-р и 1857-р размещены на сайте правительства.
Согласно документам, выговоры объявлены в связи с ненадлежащим выполнением служебных обязанностей и поручения премьер-министра Украины относительно организации проведения ярмарочных мероприятий в Киеве, в частности, ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.
И.ЯКУБОВИЧ и Е.ЛАВРОВ предупреждены, что в случае непринятия соответствующих мер они будут уволены.
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