Россия не дает Польше оригиналы разговоров смоленских диспетчеров

Межгосударственная авиационная комиссия отказалась предоставить польской стороне документацию из Смоленского аэродрома в рамках расследования причин катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Польши в МАК Эдмунт КЛИХ.

По его словам, россияне аргументируют свой отказ тем, что полет проходил по правилам гражданских авиаперелетов.

Э.КЛИХ назвал несколько странной такую позицию, подчеркнув, что Польша также не получит документацию по облету аэродрома, осуществленного 15 апреля, и не имеет доступа к оригиналу разговоров в диспетчерской в день катастрофы.

Он добавил, что сегодня МАК передала польской стороне последние документы расследования.

Э.КЛИХ также сообщил, что МАК планирует самостоятельно подготовить рапорт о причинах катастрофы, который будет передан польской стороне и обнародован.

Как сообщал УНИАН, МАК планирует обнародовать окончательный рапорт о причинах Смоленской авиакатастрофы, в которой в ноябре погибли 96 польских граждан.

В предыдущем, обнародованном в мае рапорте, МАК опосредствовано назвал причиной трагедии ошибку пилотов, которые попытались посадить самолет несмотря на сильный туман.

В то же время часть экспертов считает причиной авиакатастрофы неправильные данные, предоставленные экипажу диспетчером Смоленского аэродрома. По одной из версий, причиной неправильных данных может быть ошибка устаревшего радара, сертификацию которого проводит МАК.