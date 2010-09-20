Янукович забрал музей у Хорошковского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ распорядился передать Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов) из подчинения СБУ в сферу управления Института национальной памяти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил на встрече с журналистами в АП.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ подписал соответствующее поручение главе правительства Николаю АЗАРОВУ и председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

С.ЛЕВОЧКИН выразил убеждение, что поручение будет выполнено в сжатые сроки, при этом музей не будет закрыт для посетителей.

По словам главы АП, решение о возможном изменении руководства музея может быть принято после передачи дел и анализа всех проблем.

Как сообщал УНИАН, директор мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Руслан ЗАБИЛЫЙ 8 сентября 2010 года был задержан в Киеве сотрудниками СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, составляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видео-свидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 лет.

9 сентября СБУ распространила сообщение о возбуждении уголовного дела по факту подготовки к разглашению сотрудником СБУ сведений, составляющих государственную тайну.

По данным СБУ, до настоящего времени музей находится на балансе СБУ, содержится за счет бюджета СБУ, его работники, в том числе его директор Р.ЗАБИЛЫЙ, получают зарплату в СБУ.

Институт национальной памяти с июля 2010 года возглавляет Валерий СОЛДАТЕНКО, который ранее работал в Институте истории партии при ЦК Компартии Украины - филиале Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. А также возглавлял кафедру исторического опыта КПСС Киевской высшей партийной школы и заведовал отделом историко-политических исследований Института политических исследований ЦК Компартии Украины.