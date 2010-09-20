Ефремов назвал заявление Тимошенко безосновательным

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет безосновательным заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о диспаритете в представительстве кандидатов от партий в территориальных избирательных комиссиях на местные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что в настоящее время в ТИК зарегистрированы 453 представителя от Партии регионов, 451 – от «Батькивщины», 365 – от «Нашей Украины», 304 – от Блока Литвина и 247 - от КПУ.

По его словам, эти цифры подтверждают, что ЦИК никоим образом не работала заангажированно в сторону какой-то одной политической силы.

«Поэтому я не думаю, что это каким-то образом может повлиять на результаты выборов. Поэтому допускать, что будут какие-то злоупотребления, практически исключено», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября лидер «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО раскритиковала последние решения ЦИК относительно формирования территориальных избирательных комиссий. В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в соответствии с постановлением ЦИК, в состав теризбиркомов будут входить по три представителя Партии регионов, КПУ, Народной партии, то есть по 9 представителей провластной коалиции.

При этом от оппозиции, которая сегодня представлена в парламенте двенадцатью партиями, ЦИК предлагает включить лишь шесть человек, то есть по три от Блока Юлии Тимошенко и от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на то, что блоки не являются субъектами избирательной кампании.

Также она подвергла критике то, что в большинстве регионов Украины «Батькивщина» вообще не имеет своих представителей в руководстве избирательных комиссий, а в некоторых областях вообще отстранена от участия в избирательном процессе.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ЦИК, несмотря на письма «Батькивщины», в которых сообщается о решении партии об изменении руководства местных организаций в тех или других регионах, регистрирует «фальшивые организации, созданные в Администрации Президента».

В ЦИК опровергли заявление Ю.ТИМОШЕНКО о тенденциозном подходе к формированию избирательных комиссий на местные выборы 31 октября.