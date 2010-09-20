Винский думает, что на местных выборах работает другая логика

Председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский считает, что впервые за годы независимости Украины местные выборы организованы в правильном формате – отдельно от парламентских.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Эра».

«Я рад, что впервые за почти 20 лет в Украине местные выборы проходят отдельно от парламентских. Практика европейськой демократии в том и заключается, что отдельно должны быть выборы президентские, отдельно парламентские, и отдельно местные; потому что это другие органы, немножко другие форматы и логика голосования людей. Поэтому я считаю, что мы пришли к правильному формату», - сказал Иосиф Винский.

Политик напомнил недавнюю практику, когда было сочетание избирательных кампаний. Тогда, по словам лидера «Народной власти», люди, избирая депутатов местных советов, часто оценивали не местные политические организации, не местных политиков, а ориентировались прежде всего на лидеров политических партий.

По убеждению Винского, раз в пять лет в Украине должны проходить полноценные местные выборы, которых не будут «оттенять» параллельные выборы в парламент.

«Люди должны понимать, что местная власть для них важнее, чем центральная», - отметил председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский.