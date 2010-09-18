Клюев говорит, что у Кабмина есть много выгодных инвестиционных предложений

На 47-м заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств украинская делегация предложила своим партнерам активнее инвестировать в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в интервью журналистам. А.КЛЮЕВ возглавлял украинскую делегацию на заседании в Москве 17 сентября.

«У нас много выгодных инвестиционных предложений, например, в рамках Программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Поэтому мы планируем провести инвестиционный форум, на который пригласим представителей национальных инвестиционных агентств, заинтересованных министерств и ведомств, регионов и деловых кругов стран СНГ», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме этого, он напомнил, что во время неформальной встречи глав государств СНГ в июле в Ялте Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил партнерам Украины принять участие в развитии транспортной инфраструктуры, строительстве и реконструкции стадионов, гостиниц и в других проектах. Президент Украины также пригласил государства СНГ принять участие в реализации инвестиционных проектов в Автономной Республике Крым, отметил первый вице-премьер.

Кроме того, А.КЛЮЕВ напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе проведения Первого международного инвестиционного форума в Ялте в июле этого года - Украина предложила ежегодно проводить международные «Ялтинские деловые встречи». В настоящее время ведется подготовка соответствующих регламентных документов, сказал он.