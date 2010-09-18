Азаров говорит, что дал бы Королевской слово на заседании Кабмина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что представителю оппозиции Наталье КОРОЛЕВСКОЙ обязательно бы дали слово на заседании Кабинета министров, если бы она захотела высказать позицию относительно подготовленного правительством Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала «Интер».

По его словам, представители оппозиции приглашались как раз для того, чтоб высказать свое мнение относительно документа.

«Мы хотели знать, какая у них позиция. …Если бы она (Н.КОРОЛЕВСКАЯ – УНИАН) направила записку – мы бы ей дали слово, в отличии от предыдущего правительства, когда я пришел на заседание, и мне слово не было дано», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на заседание Кабинета министров, где обговаривался проект Налогового кодекса, Н.АЗАРОВ приглашал представителей оппозиции, которую в результате представляла Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ).