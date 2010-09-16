КС отменит политреформу-2004 и скажет парламенту заполнить пробелы?

Конституционный Суд планирует отменить политическую реформу 2004 года и поручить Верховной Раде заполнить «конституционные пробелы».

Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию озвучили народный депутат от НУ-НС Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ и депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО на круглом столе в Институте Горшенина.

В частности, по словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, насколько ему известно, сегодня в КС существуют планы принять решение об отмене изменений к Конституции, внесенных законом №2222, и поручить парламенту внести изменения в Конституцию, которые заполнили бы эти пробелы Основного закона.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ подчеркнул, что для подобного решения парламенту понадобится, по меньшей мере, полгода, поскольку для соответствующей процедуры нужно 2 сессии. Он заметил, что более чем полгода страна будет существовать фактически без трех разделов Конституции, которые определяют полномочия ветвей власти.

«В государстве возникнет конституционный хаос. Возможно, кому-то удобна мутная вода, где удобно ловить рыбку. Но это приведет к краху государства», - предостерег Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он также считает, что подобное решение будет фактом узурпации власти со стороны Конституционного Суда, поскольку он поставит себя над законодательной ветвью власти, изменив текст Конституции.

О подобных планах Конституционного Суда заявил и С.ВЛАСЕНКО. Он подчеркнул, что сегодня нужно говорить не только о юридическом аспекте возможного решения КС, но и о морально-политическом аспекте.

Он привел пример вчерашнего заседания ЦИК, на котором, по словам С.ВЛАСЕНКО, принимались неправовые решения относительно формирования территориальных избирательных комиссий. «Конституционный Суд будет принимать решение так же: поднимая руки и закрывая глаза», - сказал депутат, выразив сожаление, что сегодня судьи КС отстаивают не юридические, а политические позиции.

Он подчеркнул, что даже признание неконституционным закона №2222 не может повлечь отмену отдельных положений Основного закона, поскольку закон об изменениях к Конституции исчерпал себя после вступления в силу таких изменений.

Он также убежден, что КС не имеет полномочий признавать неконституционными положения Основного закона. Также, по словам С.ВЛАСЕНКО, КС не может обязать парламент, как это сегодня планируется сделать, принимать какие-либо акты, в том числе относительно возобновления действия Конституции 1996 года или принятия новой Конституции.

Как сообщалось, 252 депутата от коалиции обратились в КС относительно конституционности закона №2222-IV «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года.

Соответствующие изменения к Конституции, которые ограничивают полномочия Президента и усиливают полномочия ВР, были приняты в декабре 2004 года во время пакетного голосования вместе с решением о проведении третьего тура выборов Президента. Изменения к Конституции вступили в силу 1 января 2006 года.