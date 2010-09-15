Эксперты о Черновецком, Попове, Кличко и кофейной гуще

Ликвидацией столичных райсоветов Партия регионов заморозила проблему своего рейтинга в Киеве, однако не решила ее.

Такое мнение в опросе проекта «PolitTech» выразили политические эксперты.

На вопрос, добудет “ли после ликвидации районных советов в Киеве свой срок полномочий Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, то есть до 2012 года, или все же следует ожидать досрочных выборов” директор компании стратегического консалтинга «Berta Communications», основатель проекта «PolitTech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ ответил, что ликвидация столичных райсоветов и реорганизация райгосадминистраций не будет означать, что Партия регионов автоматически решила для себя проблему Киева. “Какие-то опасные для себя тенденции, как-то дальнейшее падение своего рейтинга в столице, что стало бы понятным по итогам выборов в райсоветы – она заморозила, однако не остановила. Это временное решение проблем «регионалов» в столице, однако ситуация для ПР и лично ЯНУКОВИЧА здесь будет ухудшаться”, – убежден эксперт.

Он считает, что использование Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в качестве ширмы для переформатирования столичных райадминистраций и КГГА не может продолжаться вечно. По словам эксперта, рано или поздно ПР престанет перед необходимостью проведения перевыборов мэра Киева. “Я вижу, что «регионалы» готовят два выхода из ситуации – держать в должности и.о. председателя КГГА Александра ПОПОВА в расчете на постепенный рост его рейтинга, или сделать ставку на уже раскрученного кандидата, такого как Виталий КЛИЧКО – малоопытный и легко управляемый извне политик”, - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ и допустил, что перевыборы мэра столицы могут состояться либо весной 2011 года, либо самое позднее через год.

По мнению директора Института проблем управления имени Горшенина Владимира ФЕСЕНКО, ни “по сути никаких прямых оснований для досрочных выборов нет”. По его словам, возможность досрочных выборов городского председателя может возникнуть в нескольких случаях. “Во-первых, если он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ – УНИАН) захочет уйти с должности мэра Киева и напишет заявление. Вторая ситуация - существенное изменение закона «О столице – городе-герое Киеве» или принятие новой редакции Конституции Украины, где будет прописано распределение полномочий между городским председателем и руководителем городской государственной администрации”, - считает политолог.

При этом он не исключил, что “тема отказа от прямых выборов городского председателя может остаться в повестке дня и периодически подниматься”. Также, по словам В.ФЕСЕНКО, может стать вопрос о подготовке принятия нового закона или его новой редакции. “И, в соответствии с интересами Партии регионов (будут они готовые идти на выборы, или нет; насколько ПОПОВ реальная кандидатура, которая может победить), и будет решаться вопрос о проведении таких выборов. Также будет решено когда их проводить: в 2012 году или раньше”, - прогнозирует эксперт.

В свою очередь директор ОО «Институт социальных технологий «Социополис» Владимир ПОЛЯКОВ называет очень низкой вероятность того, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добудет в должности мэра всю свою каденцию. “Во-первых, мэр не может постоянно находиться на больничном, или в отпуске. А это означает, что прикрываться ЧЕРНОВЕЦКИМ нынешний фактический руководитель Киева – Александр ПОПОВ долго не сможет. Во-вторых, в случае подготовки дальнейших изменений в закон о столице и разведение должностей председателя КГГА и городского председателя ПР может спокойно поддержать на досрочных выборах того же Виталия КЛИЧКО. Хотя последнему, в соответствии с данными социсследования КМИС, «дышат в спину» Сергей ТИГИПКО и Виктор ПИЛИПИШИН, - отметил эксперт.

“Используя админресурс, В.КЛИЧКО будет легче создать преграды для других соискателей булавы мэра столицы, да и Партия регионов убережет себя от неожиданностей на выборах мэра. И, в-третьих, в законопроекте изменений в Конституцию, которая предусматривает унификацию сроков полномочий и выборов городских председателей и местных советов, записано о необходимости проведения досрочных выборов Киевского городского председателя и Киевского городского совета. На этом настаивает парламентская оппозиция, а без их голосов у коалиции нет возможности принять соответствующие изменения в Конституцию”, - сказал В.ПОЛЯКОВ. Он отметил, что “все эти факторы приводят к тому, что Киев весной в 2011 году, возможно в мае, будет переизбирать городскую власть”.

Вместе с тем директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ напомнил, что решение о досрочных выборах будет принимать ВР, а для нынешней парламентской коалиции проводить досрочные выборы в Киеве совершенно некстати. По его мнению, нынешнюю власть существующая ситуация вполне устраивает. “Но, при этом, учитывая особенности характера ЧЕРНОВЕЦКОГО, не исключено, что он может сделать не совсем обдуманные поступки. Поэтому, хотя в данной ситуации никаких предпосылок для досрочных выборов мэра и нет, но, принимая во внимание непредсказуемость ЧЕРНОВЕЦКОГО, в течение ближайших 20 минут всё может измениться…” - предположил В.КОРНИЛОВ.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА отметил, что разговоры о вероятности выборов в Киеве – “это гадание на кофейной гуще: «будет или не будет». “Исходя из того, как развивается ситуация, захотели и отменили выборы в Киевсовет, а можно через полгода и еще что-то сделать. Так что абсолютно ничего не исключено”, - отметил он. И предположил, что “все будет зависеть от позиции, которую займет община Киева и те политические силы, которые ей импонируют, потому что, как по мне, сейчас существенно урезается в правах именно община Киева”. “Потому, что, как минимум, нужно было проводить выборы в Киевсовет и выборы городского председателя, когда уже пошли на отмену выборов в райсоветы”, - уверен В.БАЛА.