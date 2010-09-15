ЦИК приступила к формированию теризбиркомов

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании приступила к формированию составов территориальных избирательных комиссий на выборы в органы местного самоуправления 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют 14 из 15 членов комиссии.

Как сообщил на заседании председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ, для включения в состав ТИК политическими партиями подано более 17,5 тыс. кандидатур. Из них, в частности, более 13,5 тыс. - от парламентских партий, и свыше 4 тыс. - от других партий.

Всего ЦИК должна сформировать 24 областные, 2 городские (Киева и Севастополя), 474 районных, 166 городских городов областного значения и 4 районные в городе Севастополе ТИК.

По словам В.ШАПОВАЛА, всего от местных организаций политических партий поступило более 9,3 тыс. представлений о включении в состав ТИК. Из них 5,1 тыс. - от парламентских партий и свыше 4,2 тыс. - от других партий.

Всего в состав 670 ТИК предлагается включить 11 тыс. 369 кандидатов от местных организаций 83 политических партий.