Тимошенко участвует в саммите Европейской народной партии

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия), где она примет участие в саммите Европейской народной партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ю.ТИМОШЕНКО.

Предусматривается, что во время визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет неформальную встречу с лидерами ЕНП (как известно, в состав ЕНП входят 73 партии-участницы из 39 стран мира, в том числе президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Совета Европы - Герман ван РОМПЕЙ, Европарламента - Ежи БУЗЕК, лидеры стран и правительств 15 стран ЕС, в частности, Ангела МЕРКЕЛЬ (Германия), Николя САРКОЗИ (Франция), Сильвио БЕРЛУСКОНИ (Италия), Дональд ТУСК (Польша).

После этого лидеры ЕНП планируют сделать "семейное фото на память", а также пообщаться во время совместного ужина.

Сегодня же Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с председателем Европарламента Е.БУЗЕКОМ.

После саммита Ю.ТИМОШЕНКО и президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС дадут совместную пресс-конференцию.

Пресс-служба напоминает, что 13 сентября на заседании Политической Ассамблеи ЕНП была одобрена резолюция, в которой партия осудила действия власти В.ЯНУКОВИЧА, приведшие к сокращению демократических свобод, репрессий оппозиции, введения цензуры в средствах массовой информации.

Также в резолюции ЕНП выражена обеспокоенность деятельностью СБУ, которая в борьбе с оппозицией превращается в карательный орган наподобие НКВД и осуществляет давление на свободную прессу.

"Европейская народная партия... выражает тревогу по поводу свертывания свободы слова", - отмечается в документе. По убеждению Политической ассамблеи ЕНП, свидетельством этого является аннулирование лицензий на трансляцию двух телеканалов (5-й канал и TВi); увеличение количества случаев применения физического насилия в отношении журналистов и неадекватной реакции представителей правоохранительных органов; исчезновение харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, который занимался расследованиями; заявления журналистов ведущих телеканалов о внутренней цензуре со стороны редакции и руководства, а также недопустимый конфликт интересов нынешнего председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который одновременно является владельцем крупнейшего медиа-холдинга в Украине и членом Высшего совета юстиции, отвечающего за назначение и освобождение судей.

Ассамблея ЕНП также призвала Виктора ЯНУКОВИЧА "гарантировать права средств массовой информации и журналистов, воздержаться от цензуры в любой форме, обеспечить быстрое и исчерпывающее расследование всех случаев насилия против журналистов и исчезновение журналиста В.КЛИМЕНТЬЕВА, устранить конфликт интересов в сфере средств массовой информации относительно нынешнего председателя СБУ, утвердить после проведения консультаций с гражданским обществом и международными организациями Закон об общественном телевидении и доступе к информации".

ЕНП в своей резолюции осудила противоправное вмешательство властных институтов во внутрипартийную жизнь оппозиционной партии "Батьківщина", что может помешать ее участию в местных выборах в ряде регионов.

В резолюции перечислены случаи "отказа местных представительств Министерства юстиции, в частности в Киевской, Львовской, Луганской и ряде других областей, признавать решение местных организаций партии "Батьківщина", несмотря на то, что в сферу их полномочий входит только принимать во внимание такие внутренние партийные решения; попустительство государственными должностными лицами созданию параллельных партийных структур в регионах, а также судебные запреты на смену местного партийного руководства; репрессивные действия и запугивание налоговыми и другими государственными контролирующими органами местных партийных организаций и партийных активистов".