Еще один стишок: Баранивский разглядел в Тимошенко арфу с мясорубкой

Александр Баранивский, член парламентской фракции СПУ, выступая с трибуны ВР, обвинил лидера БЮТ Юлию Тимошенко в том, что она (самая являясь матерью) делает все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Чтобы дети Украины пошли стенка на стенку, - сказал нардеп. Чтобы народ не ощутил на себе преимущества экономического роста. Также в перечень обвинений входили стремление дестабилизировать ситуацию и узурпировать власть.

Свое выступление Баранивский завершил таким стихом:

Обманчив Юли внешний вид,

Поскольку в женской плоти хрупкой

Натура Юлина таит

Единство арфы с мясорубкой…