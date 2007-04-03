Еще один стишок: Баранивский разглядел в Тимошенко арфу с мясорубкой
11:24, 03 апреля 2007Политика
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Нардеп выступал в ВР
Александр Баранивский, член парламентской фракции СПУ, выступая с трибуны ВР, обвинил лидера БЮТ Юлию Тимошенко в том, что она (самая являясь матерью) делает все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Чтобы дети Украины пошли стенка на стенку, - сказал нардеп. Чтобы народ не ощутил на себе преимущества экономического роста. Также в перечень обвинений входили стремление дестабилизировать ситуацию и узурпировать власть.
Свое выступление Баранивский завершил таким стихом:
Обманчив Юли внешний вид,
Поскольку в женской плоти хрупкой
Натура Юлина таит
Единство арфы с мясорубкой…
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