Янукович и Баррозу говорили о газе, свободе слова, России и Молдове

Президенты Украины и Европейской комиссии Виктор ЯНУКОВИЧ и Жозе Мануэль БАРРОЗУ подтверждают готовность тесно сотрудничать с целью приближения Украины к Европейскому Союзу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном сегодня после встречи в Брюсселе.

«Президенты указали на свою четкую поддержку дальнейшего укрепления отношений между Украиной и ЕС и подтвердили готовность тесно сотрудничать для содействия исполнения повестки дня реформ в Украине с целью приближения Украины к Европейскому Союзу», - написано в заявлении.

В документе отмечается, что руководители Украины и Еврокомиссии обменялись мнениями относительно переговоров о соглашении об ассоциации и, в частности, о создании зоны свободной торговли. Стороны приветствовали достигнутый прогресс и выразили надежду относительно ускорения и скорейшего завершения переговоров.

Кроме того, лидеры обсудили будущий План действий по введению безвизового режима и приветствовали сотрудничество, которое отмечается «в целом ряде отраслей».

В.ЯНУКОВИЧ и Ж.БАРРОЗУ подчеркнули важность договоренности Украины с МВФ, которая дает возможность Евросоюзу оказать Украине макрофинансовую помощь на сумму 610 млн. евро.

В заявлении отмечается, что президент Еврокомиссии приветствовал одобрение Украиной закона о функционировании рынка газа, а также о шагах для завершения процесса вступления в Энергетическое содружество.

Кроме того, в заявлении отмечается, что отношения между ЕС и Украиной базируются на общей истории и общих ценностях, таких как демократия, рыночная экономика, уважение к правам человека и верховенство права.

«Они (президенты – УНИАН) отметили в этом контексте жизненно важную роль свободных СМИ и независимого судопроизводства для продолжения укрепления демократического развития Украины. Они также подчеркнули важность предстоящих местных выборов в Украине, которые должны быть проведены в соответствии с международными стандартами», - написано в документе.

Ж.БАРРОЗУ и В.ЯНУКОВИЧ приветствовали совместную инициативу ЕС о развитии Крыма, в рамках которой выделены 12 млн. евро в 2010 году для развития региона. Лидеры также обсудили отношения с Российской Федерацией, ситуацию в Молдове и процесс урегулирования Приднестровского конфликта.