Жаловаться на политическое давление можно с 9.00 до 18.00

В Тернопольской области начала работать «горячая линия», на которую жители области могут пожаловаться на политическое давление.

Как передает корреспондент УНИАН, распоряжение о вводе в действие такой телефонной линии председатель областного совета Алексей КАЙДА подписал сегодня во время пресс-конференции.

Он сообщил, что жалобы от жителей области будут приниматься по телефону: (0352) 52 -06- 94 в рабочие дни с 09 до 18.00.

«Все жалобы, которые будут поступать от людей относительно политического давления или преследований, мы будем передавать правоохранительным органам», - отметил А.КАЙДА. Он также добавил, что от людей, которые будут бояться назвать свою фамилию, жалобы будут приниматься на «горячей линии» и анонимно.

В связи с этим он призвал звонить по телефону всех, кого шантажируют, кому угрожают увольнением с работы или на кого совершаются попытки давления. «Жители края! Не молчите, не терпите надругательство, защитите себя, своих родных и близких! Ведь только совместно мы сможем противостоять произволу, правовому безобразию, надругательству над Конституцией и сохранить свое достоинство, свою нацию, Украину. Решение же озвученных проблем я возьму на личный контроль», - пообещал А.КАЙДА.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Тернопольский областной совет выдвинул требование к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и Генеральной прокуратуре «принять все необходимые меры по обеспечению конституционных прав граждан Тернопольской области». В принятом обращении депутаты указали, что руководители областной организации Партии регионов и областной государственной администрации оказывают давление на авторитетных людей во всех районах области. Депутаты также утверждают, что во властные кабинеты вызывают сельских голов, депутатов местных советов, фермеров, предпринимателей и вынуждают их баллотироваться от Партии регионов. «Этих людей шантажируют, угрожают увольнением с работы, совершаются попытки давления на их семьи, выбивается согласие быть кандидатом-мажоритарником от Партии регионов. Используя админресурс, давление милиции и государственной налоговой администрации, Партия регионов делает все возможное, чтобы не допустить огласки этих фактов и помешать каким-либо акциям протеста против таких противоправных действий», - говорится в обращении.