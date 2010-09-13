В Брюсселе с Януковича спросят за демократию?

Президент Украины Виктор Янукович в понедельник посетит Брюссель.

Запланированы встречи с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Рады Европейского Союза Германом Ван Ромпаем.

Визит Януковича в Брюссель проходит по личному приглашению президента Еврокомиссии Баррозу, которое он сделал украинскому президенту во время телефонного разговора.

Это будет вторая встреча этих высокопоставленных чиновников за последние полгода, отмечает "Немецкая волна".

Как говорят в дипломатических кругах, в Брюсселе заинтересованы в сохранении высокого уровня двустороннего сотрудничества с Киевом.

Несмотря на то, что речь идет о рабочем визите, в Европейской комиссии указывают на важность встреч, прежде всего учитывая будущий саммит Украина-ЕС, который состоится в ноябре.

В Брюсселе надеются на конкретные результаты на саммите после того, как ряд двусторонних вопросов обсудят на высоком политическом уровне. В частности, стороны поднимут вопросы создания зоны свободной торговли, либерализации визового режима, энергетической безопасности.

Кроме того, европейские руководители заинтересованы ознакомиться с прогрессом, которого достигла за последнее время Украина в плане проведения реформ.

Ожидается, что президенты также согласуют и дату проведения будущего саммита.

Как подчеркивают обозреватели, представители ЕС поднимут также вопрос о состоянии демократии в Украине, ввиду таких событий, как: исчезновение харьковского журналиста Василия Климентьева, ситуацию с лицензиями на евщание, инцидент с руководителем киевского представительства немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра Нико Ланге.

Также европейские дипломаты обращают внимание на то, что и во время своего второго визита в Брюссель Янукович не запланировал посещения штаб-квартиры НАТО.

Украинская правда