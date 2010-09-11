Кучма: новый мэр Днепропетровска не должен спать в оглоблях

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что новый мэр Днепропетровска должен быть молодым, деятельным, иметь четкую и ясную концепцию развития города.

Об этом он заявил сегодня во время вручения ежегодных стипендий лучшим студентам днепропетровского университета экономики и права, передает корреспондент УНИАН.

«Новый мэр Днепропетровска прежде всего не должен спать в оглоблях. Прошу прощения за грубое выражение, но именно так - не спать в оглоблях. Чтобы жители города видели, что у них действенный, деятельный мер”, - подчеркнул Л.КУЧМА.

По его мнению, руководитель города должен быть постоянно на виду у своих избирателей, у своих горожан. «Чтобы каждую неделю по телевидению рассказывал, что он сделал из того, что обещал, когда его избирали», - добавил он.

«И конечно, надо иметь четкую и ясную концепцию развития города. Мэр должен быть именно такой - деятельный. Молодой и деятельный. Сегодня надо давать дорогу молодым”, - отметил политик.

Вручение стипендий студентам Днепропетровского Университета экономики и права от благотворительной организации Президентский фонд Л.КУЧМЫ "Украина" проходит ежегодно в рамках празднования Дня города.