Парламентская фракция может направить в ТИК не больше трех человек

Центральная избирательная комиссия установила, что в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК) на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября, могут входить не больше трех представителей от каждой парламентской фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в разъяснении ЦИК относительно формирования территориальных избирательных комиссий, утвержденном сегодня.

Согласно разъяснению, в состав ТИК входят от 9 до 18 членов и, в частности, парламентские фракции могут делегировать в теризбиркомы от 1 до 3 членов комиссии. Членство непарламентских партий в ТИК устанавливается Центральной избирательной комиссией после проведения жеребьевки.

В целом, из 18 членов ТИК 15 будут представлять парламентские фракции и 3 – непарламентские политические партии, которые принимают участие в выборах.

Заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ предложила внести изменения в проект постановления комиссии о формировании ТИК относительно того, чтобы каждая парламентская партия, несмотря на то, входит она в блок партий, представленный в ВР, или имеет независимое представительство, подавала в состав ЦИК по одному представителю.

«У нас на сегодняшний день установлен законом единственный критерий – это наличие опыта работы в избирательных комиссиях и в комиссиях по референдумам. К счастью, в парламенте существует 15 партий», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, если парламентские фракции будут иметь право назначать одинаковое количество членов ТИК, то это может привести к тому, что членами комиссий будут назначены люди, которые не имеют такого опыта.

В свою очередь, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ заявил, что предлагаемые Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ изменения могут привести к тому, что парламентские фракции будут иметь неравные условия при формировании ТИК.

«Смогут ли такие комиссии должным образом организовать выборы? А, с другой стороны, будет ли такой результат выборов признан обществом, когда будет очевидное неравенство между партиями парламентской коалиции и оппозиции. Мы не хотим формировать комиссии все без исключения, в которых будет большинство от парламентской оппозиции. При всем уважении к оппозиции», - отметил он.

Члены ЦИК отклонили предложение Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.