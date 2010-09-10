Янукович не хочет мирить Колесникова с Клюевым, Клюева с Бойко?

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что прекращение полномочий четырех судей Конституционного Суда и назначение на эти должности новых судей качественно не отразится на решении относительно дальнейшей судьбы политической реформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"И без этих судей в Конституционном Суде было достаточно судей, которые согласились голосовать за отмену политреформы. Хотя с новыми назначениям ситуация может стать еще более благоприятной для этого. Я считаю, что все будет решать Президент: решится он на такой шаг, который, на мой взгляд, поставит под сомнение его легитимность вообще и его образ на Западе, или нет. А сколько в Конституционном Суде своих судей - не имеет уже значения. Там их и так достаточно", - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что В.ЯНУКОВИЧ при назначении новых судей КС не будет создавать видимость "демократичности и независимости" судей в контексте предстоящего решения о конституционности политреформы. "Если ЯНУКОВИЧ пойдет на отмену конституционной реформы, а это будет означать режим личной власти, он может оказаться в изоляции. Ведь все обнуляется: коалиция не нужна, парламент не нужен, партии не нужны, и своя даже партия не нужна, потому что она ему мешает, ведь там есть группы интересов, там надо мирить КОЛЕСНИКОВА с КЛЮЕВЫМ, КЛЮЕВА с БОЙКО и так далее. Он не хочет заниматься такой работой. А хочет выстроить такую губернаторскую вертикаль применительно к стране", - пояснил он.

Политолог подчеркнул, что отмена политреформы-2004 представляет как персональные, так и политические риски для В.ЯНУКОВИЧА. "Отмена политреформы коммунистам невыгодна, пророссийским силам - невыгодна, потому что авторитаризм ЯНУКОВИЧА вдруг может стать авторитаризмом по ЛУКАШЕНКО? Мы же не знаем, куда он пойдет дальше... ЯНУКОВИЧ рискует оказаться в изоляции", - считает В.КАРАСЕВ.

По мнению руководителя Украинского филиала Института стран СНГ Владимира КОРНИЛОВА, должности судей в Конституционном Суде будут предложены народным депутатам. "Кандидаты, насколько я понимаю, видимо, были определены ранее. Правда, я думаю, что кандидатов гораздо больше, чем самих постов - после выборов осталось еще немало неудовлетворенных своим нынешним положением людей, оставшихся в Верховной Раде", - предположил он.

В то же время В.КОРНИЛОВ отметил, что в настоящее время В.ЯНУКОВИЧА подталкивают к необходимости отмены конституционной реформы 2004 года. "Любого Президента - и КУЧМУ, и ЮЩЕНКО - неоднократно подталкивали к отмене конституционной реформы, и тот же ЯНУКОВИЧ приложил немало усилий для того, чтобы доказать общественности и СМИ, что Конституционный Суд не имеет права отменять конституционную реформу. Я очень надеюсь, что эти попытки ничем не завершаться. Я бы призывал нынешнюю власть очень осторожно и бережно относиться к нынешней Конституции. Конституционную реформу нужно готовить. Но не идти в сторону полномочий КУЧМЫ", - добавил политолог.

Президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ уверен, что кадровые ротации в Конституционном Суде кардинально не изменят позиций при принятии решения. "Я склонен считать, что решение практически уже принято: оно не принято в виде команды "Старт!", но внутренне - и Президент, и команда уже готовы к отмене конституционной реформы 2004 года. Нас будет ожидать переход от политических методов управления к административным", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд 9 сентября прекратил полномочия судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославы МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО.

Еще раньше, 2 сентября, КС принял решение о прекращении полномочий судьи Вячеслава ДЖУНЯ.