Литвин предложил представить, что Президент - он, а кадры расставляет ПР

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН призывает однопартийцев получить весомый результат на местных выборах, чтобы претендовать на должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на ХІ съезде партии в Киеве.

Отвечая на жалобы членов партии по поводу того, что они не имеют достаточных властных полномочий в своих регионах, В.ЛИТВИН призвал их представить, что его избрали Президентом Украины, а «расставляют кадры из Партии регионов». «Чтобы вы на это ответили?, - спросил В.ЛИТВИН, - Давайте скажем, как мы сработали на президентских выборах».

Лидер Народной партии призвал однопартийцев работать во время избирательной кампании, «а просить и унижаться я не буду».

«Будет у нас 15% - у нас будет разговор о кадровых вопросах, будет 3-5% - с нами никто не будет разговаривать», - сказал он.