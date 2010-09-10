Акимова считает, что бизнес и дальше хочет получать НДС облигациями

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА не исключает, что в Украине будет продолжен выпуск НДС-облигаций для погашения долгов по возмещению НДС, поскольку уже выпущенные транши вызвали позитивную реакцию бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Киеве.

«Этот вопрос дискутируется… Я думаю, что это нормальная ситуация, когда между государством и компаниями, кому государство задолжало по НДС, возник механизм, удовлетворяющий обе стороны. Нужно ли будет выпускать дополнительные транши НДС-облигаций – это вопрос Кабинета министров. Сигнал, который я получила, и, наверняка, Кабинет министров тоже получает, что представители бизнеса не возражают и к этому готовы. Они доверяют этому инструменту для работы по возврату НДС», - сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что позитивная оценка возмещению НДС облигациями получена от различных иностранных компаний, в том числе, от Американской торговой палаты. Первый заместитель главы Администрации Президента не исключила, что высокий спрос на эти облигации заставит их обладателей придержать бумаги от продажи с целью в последующем получить большую выгоду.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигаций внутреннего государственного долга на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

По информации первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на сегодня предъявленная к возмещению сумма НДС оценивается в около 23 млрд. грн., при этом она не уточнила объем просроченной задолженности.