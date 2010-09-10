40% всех шенгенских виз украинцам дают консульства Польши

Ведущий эксперт общественной инициативы «Европа без барьеров» Александр СУШКО констатирует «скромный прогресс» Украины в визовом диалоге с ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Общественная поддержка визового диалога Украина-ЕС».

А.СУШКО отметил, что за последние три месяца Украина сделала шаг вперед - ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите персональных данных и приняла закон о защите персональных данных.

Эксперт напомнил, что без этого закона ни один обмен чувствительными данными с ЕС невозможен. “Этот закон несовершенен, украинские правозащитники отмечали, что в него нужно вносить правки, но он и есть этот шаг вперед”, - сказал А.СУШКО.

В то же время он отметил, что Украина сделала шаг назад, приняв решение о печати 50 тыс. заграничных паспортов старого образца. “Мы понимаем человеческие основания этого решения, то есть у многих граждан Украины, находящихся за границей, заканчивается срок действия паспорта, и посольство не может действовать иначе, как использовать старые образцы, но, в то же время это не является оправданием, что до сих пор правительство не позаботилось об установке в посольствах соответствующей аппаратуры, которая дала бы возможность избежать необходимости выпускать образцы паспортов, которые на сегодняшний день не отвечают никаким стандартам”, - отметил А.СУШКО.

Вторым шагом назад, по его словам, является ликвидация Государственной миграционной службы. “В данном случае одним из фундаментальных требований для безвизового режима является наличие полноценной государственной миграционной политики, которая включает в себя миграционное законодательство и органы, которые выполняют это законодательство”, - сказал он, добавив, что никто не требует от Украины создавать миграционную службу как отдельный орган исполнительной власти. А.СУШКО отметил, что это может быть орган “под зонтиком МВД”, но он должен иметь ресурсы, полномочия и персонал. “Поэтому очень скромный прогресс”, - просуммировал А.СУШКО.

Он также сообщил, что на сегодняшний день самыми большими скептиками относительно введения безвизового диалога Украины с ЕС в политическом смысле являются Германия, Нидерланды и Бельгия.

А.СУШКО напомнил, что анализ официальной статистики выдачи виз ЕС за 2009 год свидетельствует, что граждане Украины получают около 9,2% всех виз ЕС. Почти 40% виз стран - членов ЕС в Украине выдано консульствами Польши. В 4,6% случаев украинским заявителям отказывали в визе (по “шенгенским” визам категорий В и С), что соответствует показателю 2008 года. Больше всего отказало консульством Испании в Киеве (14,7%). Кроме того, достаточно высокий процент отказов в выдаче виз зафиксирован в консульствах Германии, Бельгии, Греции и Латвии. Менее всего отказывают консульства Словакии.