Соболев: Партия регионов полностью задавила Киев

Решение Киевсовета ликвидировать районные советы в столице продиктованы не интересами общества, а низким рейтингом Партии регионов в городе.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от фракции “БЮТ-Батьківщина” Сергей СОБОЛЕВ.

Он отметил, что Партия регионов сейчас полностью «задавила Киев, совет (Киевский городской совет – УНИАН) и ЧЕРНОВЕЦКОГО».

Депутат отметил, что Партия регионов не может пойти на выборы в столице при нынешнем рейтинге поддержки 6-7%. По словам С.СОБОЛЕВА, это означало бы «окончательно потерять все, что можно потерять». По его мнению, Партия регионов готова приложить все усилия, чтобы выборы в местные органы самоуправления в столице не состоялись.

С.СОБОЛЕВ отметил, что сегодня вопрос заключается не в том, нужные ли районные советы в Киеве. «Страшнее всего, когда Партия регионов, ЧЕРНОВЕЦКИЙ, исходят из своих собственных рейтингов, а не из интересов общины Киева», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Киевский городской совет ликвидировал районные в г. Киеве советы с 31 октября.