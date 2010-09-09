Лобовое столкновение машин в Коблево: четверо погибших, один раненый

В 16.45 8 сентября вблизи с. Коблево Березанского района Николаевской области на автодороге местного значения водитель грузового автомобиля „Saab-Scania AB” выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем „Honda”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 1 человек пострадал, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 18 человек и 115 – травмированы.