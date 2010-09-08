Левочкин считает проблемы Тимошенко проблемами Тимошенко

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН решительно отрицает обвинение Юлии ТИМОШЕНКО о его причастности к созданию препятствий для участия партии "Батьківщина" в местных выборах. Такое мнение он выразил во время встречи с журналистами в АП.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, это исключительно следствие внутренних конфликтов в партии и "конкуренции за место в списках".

Как сказал глава АП, "есть четыре зоны конфликта - Луганск, Львов, Киев и Киевская область, где идет борьба за руководство местными организациями". " Все эти люди входят во фракцию БЮТ, никто их не исключал, это - исключительно внутренний конфликт, и власть не имеет и не будет иметь отношения к данному конфликту", - заявил С.Левочкин.

Комментируя сообщение о том, что во Львовской области управления юстиции создают искусственные преграды для организаций "Батьківщини", становясь "политической жандармерией", С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что ему ничего неизвестно о таких случаях. Он предложил журналистам, если они будут владеть такой информацией, в письменном виде сообщать об этом в Администрацию Президента и заверил, что в случае подтверждения сигналов, к тем, кто препятствует демократическому проведению выборов, будут приниматься самые жесткие меры.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября лидер «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее партия фактически лишена возможности принимать участие в местных выборах уже в четырех областях. «Мы не будем принимать участие, если не будет исправлена ситуация, в Харьковской, Киевской, Львовской и Луганской областях», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в этих областях произошла смена руководителей областных организаций партии, однако органы юстиции не принимают к сведению информацию о смене руководителей.

7 сентября Главное управление юстиции в Харьковской области сообщило, что зарегистрировало бывшего председателя облгосадминистрации Арсена АВАКОВА председателем Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Батьківщина».