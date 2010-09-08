Горбаль в отставку не собирается

Председатель Львовской областной государственной администрации Василий ГОРБАЛЬ не намерен уходить в отставку в связи с решением Львовского облсовета о выражении ему недоверия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом он заявил сегодня после обнародования результатов соответствующего голосования во Львовском облсовете.

Губернатор отметил, что никаких изменений в работу областной государственной администрации сегодняшнее решение облсовета не внесет.

«Завтра Мирослав СЕНИК (председатель Львовского облсовета – УНИАН) имеет возможность лично вручить решение областного совета Президенту Украины в ходе заседания Совета регионов», - сказал тметил В.ГОРБАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, за сегодняшнее решение о выражении недоверия председателю ЛОГА В.ГОРБАЛЮ проголосовали 66 депутатов областного совета.