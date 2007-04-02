Богатырева: консультации с Ющенко можно рассматривать как первый шаг к роспуску ВР

Сегодняшние консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО можно рассматривать как первый шаг к роспуску Верховной Рады, а можно как предложение к диалогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что сегодняшние консультации с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО в 14 часов можно рассматривать, «как возможный первый шаг к принятию им соответствующего решения» о роспуске ВР.

При этом она добавила, что также эти консультации можно рассматривать «и как предложение к диалогу, который, без сомнения, не может завершиться сегодня, а пролится определенное время».

Она отметила, что если Президент Украины подпишет указ о роспуске ВР, тогда не менее 45 народных депутатов из парламентского большинства обратятся в Конституционный Суд и до его заключения ВР будет работать.

Комментируя слова члена фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА о возможности вынесения на референдум, в частности, и вопроса о вступлении Украины в НАТО, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что это не обсуждалось на фракции и в коалиции. (В.КИСЕЛЕВ сообщил, что коалиция на заседании решила добиваться одновременного проведения выборов ВР и Президента, а также проведения референдума по НАТО – УНИАН)

«Я считаю, что наращивание сегодня конфликта с обеих сторон, повышение градуса эмоциональности и эмоционального влияния на избирателей, на политиков – крайне опасно», - подчеркнула она.

По ее словам, ситуация на сегодня «довольно сложная» и ее решение «зависит от воли определенных политиков, определенных политических сил».

Она подчеркнула, что хотела бы, чтобы СМИ «могли придать положительный тон в разговоре между политическими оппонентами, между Президентом и премьером».

Р.БОГАТЫРЕВА также добавила: «мы не допускаем, что Президент подпишет указ, который противоречит Конституции”.