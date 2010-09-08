От денег на оздоровление отказались лишь 6 нардепов (фамилии)

От материальной помощи на оздоровление при выходе в плановый отпуск отказались лишь шесть депутатов Верховной Рады.

Как пишет газета «Зеркало недели», в их числе нет Рината АХМЕТОВА, Тариэла ВАСАДЗЕ, Богдана ГУБСКОГО, Константина ЖЕВАГО, Александра ФЕЛЬДМАНА и многих других представителей разных политсил, которых считают самыми состоятельными людьми Украины.

Всего, по данным высокопоставленного источника «Зеркала недели» в аппарате Верховной Рады, этим летом заявления на отпуск написал 441 депутат из 450. По разным причинам этого не стали делать девять народных избранников: Александр БУРЯК (БЮТ), Владимир ЗУБИК (ПР), Игорь КАЛЕТНИК (КПУ), Григорий ИЛЬЯШОВ (ПР), Леся ОРОБЕЦ (НУ-НС), Дмитрий САНДЛЕР (ПР), Виталий ХОМУТЫННИК (ПР), Николай ШЕРШУН (Блок Литвина) и Николай ЯНКОВСКИЙ (ПР).

Как сообщила «Зеркалу недели» пресс-секретарь Владимира ЛИТВИНА Ольга ЧЕРНАЯ, из остальных депутатов при выходе в отпуск заявление об отказе от материальной помощи на оздоровление, предусмотренной законодательном, отказались лишь шестеро. Это Василий ГОРБАЛЬ (ПР, губернатор Львовской области), Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС), спикер парламента Владимир ЛИТВИН, Эдуард ПРУТНИК (ПР), Георгий СКУДАРЬ (ПР) и Арсений ЯЦЕНЮК (НУ-НС).

Размер материальной помощи на оздоровление, предусмотренной при выходе в плановый отпуск, равен зарплате депутата за один месяц (15-18 тыс. грн.).

Газета напоминает, что согласно принятой в мае и обнародованной в СМИ сметы парламента на 2010 год, на статью «депутатское оздоровление» в бюджете заложено 17 млн. 352 тыс. 665 грн.

«Зеркало недели» еще 12 августа обратилось с официальным запросом в аппарат Верховной Рады и регламентный комитет парламента с просьбой предоставить данные о депутатах, отказавшихся от матпомощи, однако ответа до сих пор так и не получило.