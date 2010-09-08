Януковича предупредили, что он повторяет ошибку Ющенко - будет война?

Лидер партии «Единый центр» Виктор БАЛОГА считает, что нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ повторяет ошибку своего предшественника, отдавая преимущество при кадровых назначениях людям из своего окружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил вчера журналистам в Кировограде.

По его словам, говорить об обновлении страны можно будет тогда, когда политики перестанут каждый раз наступать на одни и те же грабли.

В.БАЛОГА отметил, что, находясь в составе «помаранчевых», предлагал Президенту Виктору ЮЩЕНКО взять в команду хороших менеджеров из Партии регионов.

«Это нужно делать, если мы хотим объединить мировоззренческие вещи правого и левого берега. Никто меня не послушал, и в результате - война. У Виктора Андреевича много было кадров из Хоружевки, у Виктора Федоровича - из Макеевки. Я считаю, что задание новой власти - задействовать максимум менеджмента из всех партий, потому что страна у нас одна», - отметил В.БАЛОГА.

По его словам, именно из этих соображений партия «Единый центр» стремится иметь не контрольные пакеты в местных советах, а консолидированное сотрудничество.