Эксперт - о Януковиче, Китае и новой евразийской политике

Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китайскую Народную Республику, который состоялся с 2 по 5 сентября, дал возможность формирования новой восточной и евразийской политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Он отметил, что во время визита Украина продемонстрировала прагматизацию своей внешней политики.

«Главное, что выход в Китай, успешные переговоры также с правительством Сянгана (Гонконг) продемонстрировали, что Украина постепенно приобретает большее влияние и возможности на ведущих рынках финансов и инвестиций», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, Китай и Гонконг продемонстрировали свою готовность и желание сотрудничать с Украиной как с одним из активных игроков и участников на финансовых площадках.

Кроме того, эксперт отметил, что китайская сторона выразила готовность сотрудничать с Украиной по развитию инфраструктурных проектов.

Также А.ЕРМОЛАЕВ не исключил, что Украина и Китай могут подписать договор о стратегическом партнерстве. По его словам, «китайское направление» для Украины может стать одним из главных, поскольку отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки в целом имеют декларативный характер в отношении тесного сотрудничества с Украиной.

В то же время эксперт отметил, что во время недавнего визита В.ЯНУКОВИЧА в Германию украинской стороне удалось получить от канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ поддержку относительно европейских перспектив Украины.