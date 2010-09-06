Эксперт назвал 2 «малоперспективных» кандидатов в мэры Одессы

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что специфика местных выборов заключается в том, чтобы продемонстрировать обществу способность решать проблемы самого разного уровня, тогда как ставка на шоу-акции и популяризацию былых заслуг - ошибочна.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО по поводу текущей политической ситуации в Одессе в целом и выдвижения на пост мэра Алексея ГОНЧАРЕНКО в частности. (Как сообщают одесские СМИ, о своем намерении баллотироваться на пост мэра заявил А.ГОНЧАРЕНКО - депутат Одесского городского совета, сын главы Антимонопольного комитета Украины Алексея КОСТУСЕВА, который ранее был назван официальным кандидатом в мэры Одессы от Партии регионов - УНИАН).

По мнению эксперта, в Одессе, несомненно, будет одна из самых красочных и одновременно бурных предвыборных кампаний в Украине, «в то же время ставка исключительно на шоу-составляющую кампании выглядит не перспективной, ведь на местных выборах необходимо демонстрировать готовность спускаться в коллекторы, в шахты лифтов, решать проблему с ростом криминогенной ситуации».

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает «сомнительным» первый «одесский» тезис кандидата в мэры от Партии регионов Алексея КОСТУСЕВА о статусе русского языка в местных органах власти, поскольку этот раздражитель не критичный для избирателя.

Также, по его словам, «малоперспективным» выглядит стратегия действующего мэра Эдуарда ГУРВИЦА, который, очевидно, будет пытаться раскручивать свои былые заслуги и акцентировать внимание на преемственности власти и слаженности работы команды. Эксперт считает, что избиратель сегодня – как на Западе Украины, так и на Юге – хочет перемен, и именно это становится главным тезисом работы Одесского губернатора, демонстрирующего готовность решать мелкие, локальные проблемы.

«Сегодня абсолютно очевидно, что ГУРВИЦ не сможет отчитаться за свою деятельность на посту мэра, ему также будет крайне невыгоден анализ его предыдущей программы. В то же время областная власть во главе с губернатором и лидером местной ПР будет идти на выборы именно с отчетом о проделанной работе и четким планом на будущее», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.