Януковичу пишут письмо о «парадоксальной ситуации» в Харькове

Активисты «Зеленого фронта» готовят открытое письмо к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором намерены подробно описать события последних дней в Харькове – задержание представителей организации, обыск в гараже одного из активистов "Зеленого фронта" Андрея ИЛЬГОВА и изъятие правоохранителями агитационных листовок.

Об этом представители «Зеленого фронта» заявили сегодня в пресс-центре ИА «МОСТ-Харьков».

«Сложилась парадоксальная ситуация в городе Харькове. Если вы собрались с друзьями пройти по улице Сумской и вас больше 10-ти человек, то вас могут задержать сотрудники ППС, включая спецподразделение «Беркут», за несанкционированный митинг», - говорит активист «Зеленого фронта» Сергей ЧЕТВЕРТИКОВ.

Активисты отмечают, что милиция обращалась с задержанными «неплохо», и правоохранители даже объясняли, что они «люди подневольные» и «выполняют приказы сверху».

«Зеленофронтовцы» говорят, что ответом на незаконные, по их мнению, действия милиции станет лишь активизация протестной деятельности.

«Если задержали двоих – вышло 30, если задержали 30, будем выходить в количестве 300 человек, не опомнятся, выведем 3 тысячи», - говорит С.ЧЕТВЕРТИКОВ.

По словам активистов «Зеленого фронта», к ним уже звонят добровольцы, которые предлагают свою помощь в раздаче листовок «Большая брехня».

Как напоминает ИА «Мост-Харьков», 2 сентября сотрудники «Беркута» и сотрудники МВД в Харькове задержали семерых активистов «Зеленого фронта», которые раздавали листовки «Большая брехня», и увезли их на два часа в Дзержинский райотдел милиции.

31 августа милиция обыскала гараж А.ИЛЬГОВА – по словам правоохранителей, искали взрывчатку, а нашли и изъяли агитационные листовки под названием «Большая брехня», посвященные посвященные Михаилу ДОБКИНУ и Геннадию КЕРНЕСУ. В частности в листовках речь идет о невыполненных обещаниях власти.